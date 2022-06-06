Поселок в Курской области подвергся обстрелу

Удары наносились по мосту и предприятиям

Утром понедельника, 6 июня, поселок Тёткино в Глушковском районе Курской области подвергся очередному обстрелу. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале, удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

Населенные пункты в Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны позиций украинских военных. 30 мая стало известно, что на границе региона с Украиной усилены меры безопасности.

По поручению министра обороны России Сергея Шойгу в регион прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок и ракетных установок. Также Минобороны направило в Курскую область дополнительный личный военный состав.

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