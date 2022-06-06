ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России прокомментировал закрытие неба трех стран для самолета Лаврова

08:19
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Ведомство расценило это как очередной закрытый канал коммуникации

Самолету министра иностранных дел России Сергея Лаврова было отказано в пролете в воздушном пространстве стран, окружающих Сербию. Эту информацию в воскресенье, 5 июня, подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
МИД России диагностировал острый дефицит здравого смысла у ЕС

Чиновница отметила, что российская делегация должна была провести переговоры в Белграде, однако члены ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство.

Это очередной закрытый канал коммуникации между Россией и Западом, причем инициатором прерывания общения являются именно западные государства, заявила Захарова в эфире телеканала La7.

6 июня министр иностранных дел России планировал начать визит в Белград, однако поездка оказалась под вопросом. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолет Сергея Лаврова в Сербию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.