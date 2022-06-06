МИД России прокомментировал закрытие неба трех стран для самолета Лаврова

Ведомство расценило это как очередной закрытый канал коммуникации

Самолету министра иностранных дел России Сергея Лаврова было отказано в пролете в воздушном пространстве стран, окружающих Сербию. Эту информацию в воскресенье, 5 июня, подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Чиновница отметила, что российская делегация должна была провести переговоры в Белграде, однако члены ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство.

Это очередной закрытый канал коммуникации между Россией и Западом, причем инициатором прерывания общения являются именно западные государства, заявила Захарова в эфире телеканала La7.

6 июня министр иностранных дел России планировал начать визит в Белград, однако поездка оказалась под вопросом. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолет Сергея Лаврова в Сербию.

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