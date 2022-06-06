ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол США в России оценил вероятность закрытия посольств в Москве и Вашингтоне

08:57
  • понедельник
  • 06 июня 2022

По словам дипломата, в Белом доме не хотели бы идти на этот шаг

Вероятность того, что Россия и США могут закрыть свои посольства на американской и российской территории соответственно, существует. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.
В МИД заявили о возрастающих рисках прямого столкновения России и США

Дипломат отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг, а лично он считает такую меру большой ошибкой.

Единственной причиной закрытия американского посольства в России, по мнению Салливана, может являться небезопасность продолжения работы дипмиссии.

При этом посол отметил, что Москва прежде заявляла об опасности разрыва отношений между Россией и США. По его словам, это могло бы означать закрытие дипломатических представительств в обеих странах. Однако Салливан выразил надежду на то, что реализации такого сценария удастся избежать, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не удивлена новым санкциям, введенным Соединенными Штатами в отношении России, однако эти меры только усугубят экономическую ситуацию в мире, в том числе в сфере продовольственного обеспечения. Дипломат назвал новые рестрикции "очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Джон Салливан
Джон Салливан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.