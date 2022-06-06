Посол США в России оценил вероятность закрытия посольств в Москве и Вашингтоне

По словам дипломата, в Белом доме не хотели бы идти на этот шаг

Вероятность того, что Россия и США могут закрыть свои посольства на американской и российской территории соответственно, существует. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.

Дипломат отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг, а лично он считает такую меру большой ошибкой.

Единственной причиной закрытия американского посольства в России, по мнению Салливана, может являться небезопасность продолжения работы дипмиссии.

При этом посол отметил, что Москва прежде заявляла об опасности разрыва отношений между Россией и США. По его словам, это могло бы означать закрытие дипломатических представительств в обеих странах. Однако Салливан выразил надежду на то, что реализации такого сценария удастся избежать, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не удивлена новым санкциям, введенным Соединенными Штатами в отношении России, однако эти меры только усугубят экономическую ситуацию в мире, в том числе в сфере продовольственного обеспечения. Дипломат назвал новые рестрикции "очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона".

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