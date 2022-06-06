Более 200 тыс. учащихся сдают ЕГЭ по истории и физике

Результаты двух экзаменов станут известны до 22 июня

Сегодня около 200 тысяч выпускников российских школ сдают Единый госэкзамен по истории и физике. По всей стране и за рубежом будут работать более трех тысяч специально оборудованных пунктов для проведения тестирования.

На выполнение ЕГЭ по истории отводится три часа, на физику - на 55 минут больше. Для поступления в вуз необходимо набрать 32 балла по первой дисциплине, и 36 по второй. Но это никак не скажется на аттестате, ведь предметы не являются обязательными для его получения. Результаты этих двух единых госэкзаменов станут известны до 22 июня.

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