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США и Южная Корея в ответ на новые испытания КНДР провели пуски ракет

08:46
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Повышение военной активности Северной Кореи отмечают с начала года

Сегодня США и Южная Корея в ответ на новые испытания КНДР провели пуски восьми ракет. Именно такое количество баллистических снарядов малой дальности днем ранее запустил Пхеньян в сторону Японского моря.

По данным южнокорейского Минобороны, ракеты пролетели от 110 до 670 километров, их скорость составила от трех до шести Махов. Повышение военной активности Северной Кореи отмечают с начала года. Это уже 18-й пуск. В свою очередь, Сеул и Вашингтон совместными действиями продемонстрировали готовность нанести высокоточные удары по стартовым площадкам КНДР.

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