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Глава полиции безопасности Финляндии заявил об отсутствии давления России

09:19
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Руководитель SUPO счел этот факт удивительным

Россия не оказывает давление на Финляндию из-за намерения Хельсинки вступить в НАТО, что удивительно. Такое заявление сделал глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари.
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По словам Пелттари, "пока все достаточно спокойно". Он выразил надежду, что "все так и останется". О том, какой именно реакции ожидали от Москвы в Хельсинки, он не сообщил.

Положительным моментом в сложившейся ситуации руководитель SUPO назвал в интервью The Financial Times то, что власти Финляндии "приготовились и способны защищать наше общество".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Западном стратегическом направлении у российских границ нарастают военные угрозы в связи с тем, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В связи с этим в ЗВО России до конца года будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.

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