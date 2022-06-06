ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассказало о новых героях спецоперации

08:44
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Артем Иванов, Александр Абрамов и Николай Губарь проявили себя на Украине

Минобороны рассказало о мужестве участников спецоперации. Заместитель командира зенитной ракетной батареи, старший лейтенант Артем Иванов со своими подчиненными отразил воздушное нападение противника. Попытка нанести удары по нашим позициям провалилась. Под командованием Иванова уничтожены оперативно-тактическая ракета "Точка-У" и два беспилотника "Байрактар".

Старший прапорщик Александр Абрамов сумел под минометным огнем националистов не только устранить повреждения боевой машины десанта, но и вывести экипаж из-под обстрела. Позже он вернулся на поле боя, чтобы эвакуировать повреждённую технику, частично восстановив одну из БМД, ликвидировал 10 боевиков.

Сержант Николай Губарь в составе десантно-штурмовой роты атаковал позиции ВСУ. При вражеском обстреле его бронемашина получила повреждения и загорелась. Николай эвакуировал раненого механика-водителя, а оказавшись отрезанным от основных сил, сумел с экипажем пробиться к своим, при этом уничтожив большое количество радикалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.