Минобороны рассказало о новых героях спецоперации

Артем Иванов, Александр Абрамов и Николай Губарь проявили себя на Украине

Минобороны рассказало о мужестве участников спецоперации. Заместитель командира зенитной ракетной батареи, старший лейтенант Артем Иванов со своими подчиненными отразил воздушное нападение противника. Попытка нанести удары по нашим позициям провалилась. Под командованием Иванова уничтожены оперативно-тактическая ракета "Точка-У" и два беспилотника "Байрактар".

Старший прапорщик Александр Абрамов сумел под минометным огнем националистов не только устранить повреждения боевой машины десанта, но и вывести экипаж из-под обстрела. Позже он вернулся на поле боя, чтобы эвакуировать повреждённую технику, частично восстановив одну из БМД, ликвидировал 10 боевиков.

Сержант Николай Губарь в составе десантно-штурмовой роты атаковал позиции ВСУ. При вражеском обстреле его бронемашина получила повреждения и загорелась. Николай эвакуировал раненого механика-водителя, а оказавшись отрезанным от основных сил, сумел с экипажем пробиться к своим, при этом уничтожив большое количество радикалов.

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