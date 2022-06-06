Минобороны показало боевое применение Су-34 в ходе спецоперации

Экипажи применяют современное вооружение

Минобороны обнародовало кадры боевых вылетов сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уничтожают военные объекты Украины.

Экипажи применяют современное вооружение, в том числе корректируемые боеприпасы. Опорные пункты и укрепленные цели поражают управляемыми высокоточными ракетами класса "воздух - поверхность". Вылеты - в любое время суток и вне зависимости от погодных условий. Су-34 предназначен для нанесения точных ударов по наземным и воздушным целям противника. При этом обнаружить его достаточно сложно.

"Сейчас выполняли боевой полет. Целью являлась скопление вооружения, также техники. Цель была обнаружена и поражена высокоточным оружием. Выбираем данную ракету, допустим, с этой стороны. Далее у нас идет изображение через голову ракеты, и оно выводится на экран самолета", - заявил Руслан, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34.

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