Путин: возня вокруг поставок Украине оружия нацелена на затягивание конфликта

Однако это не изменит ход спецоперации, убежден президент

Запад снабжает Киев вооружением только с одной целью - затянуть конфликт как можно дольше. Однако поставка американской военной техники и боеприпасов на Украину ничего не изменит. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Президент добавил - если Вашингтон будет передавать Киеву РСЗО, Москва применит свои средства поражения.

Ничего нового и тем более способного переломить или нарушить ход российской спецоперации по защите Донбасса. Так Владимир Путин прокомментировал намерение США поставлять Киеву реактивные системы залпового огня "Хаймарс" и снаряды к ним. На вооружении украинской армии и так есть похожие РСЗО советского и российского производства: "Грады", "Смерчи" и "Ураганы". Именно с помощью таких систем украинские боевики постоянно обстреливают жилые кварталы городов Донбасса.

"В боевом составе украинской армии на момент начала спецоперации находилось 515 таких систем. 380 уничтожены. Но часть восстановлена, взята из запасов. Из запасов, как мы понимаем. Где-то 360 у них в наличии. Исходим из того, что эта поставка из США и других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники", - сказал Путин.

Другой вопрос - ракеты, которыми оснащаются РСЗО. Сейчас дальность полёта украинских снарядов - от 45 до 70 километров. В Вашингтоне уверяют: вместе с "Хаймарсами" поставят Киеву ракеты, способные преодолеть 80 километров. Но потенциально на эти системы можно поставить боекомплекты, способные преодолеть и 300.

"Если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - указал президент.

Потенциальная продажа Киеву очередной партии беспилотников, по словам Путина, тоже ничего не решит в пользу Украины. Вашингтон пообещал четыре мощных ударно-разведывательных дрона. До этого их десятками поставляла Турция.

"Применяют они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть "Буки", "Торы", "Панцири". Работают в высшей степени эффективно. Наши системы ПВО щелкают их, как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки", - сообщил Путин.

Всего с начала спецоперации нашими вооруженными силами уничтожены более 1100 беспилотных летательных аппаратов. Это прежде всего колоссальные финансовые потери для западных кураторов. Ведь стоимость одного комплекта турецкого дрона "Байрактар" TB2 - 69 миллионов долларов. Американские MQ-1C Gray Eagle еще дороже - 90 миллионов долларов.

"Зачем их передавать Украине мне не очень понятно. Если только не дать нам возможности где-то посадить и посмотреть, как они устроены. Другого смысла я не вижу. И, вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - убежден президент.

Коллективный Запад намерений воевать до последнего украинца, впрочем, особо и не скрывает. Критические потери в рядах украинской армии не волнуют ни англосаксонскую партию войны, ни президента Украины Владимира Зеленского. Он подбадривает боевой дух своих военных ожиданием очередной партии помощи. Правда то, что это не сильно поможет, не говорит. Украину не первый год накачивают вооружениями, которые прямиком шли в Донбасс. Но техника не имеет решающего значения - если взять недавние бои за Северодонецк, то некоторые подразделения ВСУ уже потеряли до 90% личного состава.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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