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В Думе предложили ввести мундиры для депутатов и чиновников

09:41
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Исторически госслужащие носили униформу как отличительный признак, заявил депутат Милонов

В России нужно внедрить специальную универсальную форму (мундир) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В письме к премьер-министру России Михаилу Мишустину парламентарий указал, что во время царского, имперского, а затем и раннесоветского периодов российской истории все находившиеся на государственной службе имели общий отличительный признак — униформу.

Униформа подчеркивает принадлежность к государственному аппарату, накладывая на его обладателя дополнительную ответственность за честь мундира и делегируя часть авторитета государства, считает Милонов.

Помимо этого депутат отметил, что ношение униформы лишает чиновника возможности использовать предметы роскоши, дорогие и неподобающие аксессуары и предметы гардероба.

В связи с этим Милонов попросил Мишустина рассмотреть идею о внедрении специальной универсальной формы (мундиров) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Государственной думы и Совета Федерации России. При этом стоимость пошива униформы, по мнению автора идеи, должны возмещать сами чиновники, сообщает RT.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что российские госслужащие, выступающие с обвинительными высказываниями в отношении страны, должны уйти с руководящих должностей. По его словам, получающие зарплату из бюджета не имеют право критиковать Россию.

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