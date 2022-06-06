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На позиции ВСУ сбросили листовки с фото Арестовича в женском платье

09:09
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Украинским военным предложили сдаваться

Российские военные "обстреляли" позиции украинских войск в Запорожской области агитационными снарядами с листовками с призывом сдаваться.

Как сообщает РИА Новости, среди агитматериалов – листовки с фотографией советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в женском платье и парике. Изображение взято из украинской комедии "Не бойся, я рядом", в которой Арестович сыграл женщину по имени Люсенька.

"Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!" — указано на листовке.

На других листовках изображены Владимир Зеленский, Игорь Коломойский и другие украинское олигархи.

"Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни. Пока не поздно — отказывайся воевать. Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!" — говорится в листовках.

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