В Пекине ослабили коронавирусные ограничения

После месячной изоляции сотрудники могут вернуться на работу

Пекин снимает антиковидные ограничения - в большинстве районов города снова открыты общественные места.

Решение принято на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. После месячной изоляции сотрудники могут вернуться на работу. Старшеклассники уже отправились в классы, а ученики начальной и средней школы сядут за парты через неделю. Заработал общественный транспорт, открылись 100 станций метро. Доступны рестораны и кафе, тренажерные залы, парки. Пока для посещения общественных мест требуется ПЦР-тест.

Полный локдаун, который был введен из-за вспышки ковида, частично отменен в Шанхае. На улицах мегаполиса уже можно встретить людей без медицинских масок - нарушителями они не являются.

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