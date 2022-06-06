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В Пекине ослабили коронавирусные ограничения

10:06
  • понедельник
  • 06 июня 2022

После месячной изоляции сотрудники могут вернуться на работу

Пекин снимает антиковидные ограничения - в большинстве районов города снова открыты общественные места.

Решение принято на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. После месячной изоляции сотрудники могут вернуться на работу. Старшеклассники уже отправились в классы, а ученики начальной и средней школы сядут за парты через неделю. Заработал общественный транспорт, открылись 100 станций метро. Доступны рестораны и кафе, тренажерные залы, парки. Пока для посещения общественных мест требуется ПЦР-тест. 

Полный локдаун, который был введен из-за вспышки ковида, частично отменен в Шанхае. На улицах мегаполиса уже можно встретить людей без медицинских масок - нарушителями они не являются.

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