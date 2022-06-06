Референдум в Казахстане признан состоявшимся

Серьезных нарушений не зафиксировано

Референдум в Казахстане по поправкам в Конституцию страны признан состоявшимся. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 68% избирателей, 77% из них высказались за изменения главного закона республики.

Серьезных нарушений в ходе волеизъявления граждан не зафиксировано. Как заявили в комиссии наблюдателей ШОС, референдум был открытым, прозрачным и демократичным. Поправки сокращают полномочия главы государства, усиливают роль парламента, предусматривают создание Конституционного суда и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, из документа исключат упоминание об особом статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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