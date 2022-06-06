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Минобороны показало работу саперов в ЛНР

10:26
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Военные помогают разминировать поля

На освобожденных от украинских боевиков территориях идет разминирование сельскохозяйственных угодий и объектов. Минобороны России опубликовало кадры оказания помощи жителям ЛНР. Ежедневно саперы подразделений ВДВ выходят в поле, чтобы обезвредить взрывоопасные предметы. Заявки поступают постоянно, чтобы крестьяне смогли проводить на полях сельскохозяйственные работы. Как отмечают местные жители, постепенно возвращается мирная жизнь.

"Единственная сложность в работах - это объем. Разминировать поля перед тем, как выпустить на них технику, убедиться, что это безопасно. Всегда готовы выполнить любую поставленную задачу. Работаем в двойках по полчаса, практически каждый день", - заявил военнослужащий инженерного подразделения ВДВ.

"Поля были заминированы, было тяжело. Сейчас разминируют. Потихоньку пытаемся удобрять, сеять, обрабатывать почву. Все немного налаживается", - рассказал Александр Бочарник, тракторист.

На этом фоне особым цинизмом выглядят действия украинских военных, которые при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя. Как отмечают власти ДНР, спасти ни кукурузу, ни пшеницу при тушении не удалось. И большая часть этой продукции непригодна для использования. По некоторым данным, хранилища морского порта при полной загрузке вмещают до 57 тысяч тонн зерна. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса. Запад необоснованно обвинял Москву в противодействии поставкам украинского зерна. А в это время радикалы жгли хранилища и минировали акваторию Черного моря.

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