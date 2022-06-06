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Собянин рассказал о работе специальных эколого-просветительских центров Мосприроды

09:20
  • понедельник
  • 06 июня 2022

В Москве работает уже 10 экоцентров

Сергей Собянин рассказал о работе в Москве специальных эколого-просветительских центров Мосприроды. Новая запись появилась в блоге на сайте мэра.

Собянин поздравил экологов и москвичей с Всемирным днем окружающей среды, который отмечался 5 июня.

"Чистый воздух, прозрачная вода рек и прудов, зеленые парки и природные территории - бесценное богатство Москвы, доступное каждому горожанину. Но хорошо ли мы знаем нашу московскую природу? Благодаря любимым сказкам любой дошкольник легко назовет десяток африканских птиц и животных, которых лечил добрый доктор Айболит. А если спросить об обитателях московских лесопарков, то, кроме белочек, детишки, скорее всего, ни о ком не вспомнят. А жаль", - написал Собянин.

Чтобы исправить эту ситуацию, в Москве последние годы открываются специальные эколого-просветительские центры Мосприроды. Они способны удивить посетителей, а главное – привить детям и взрослым любовь и бережное отношение к природе.

Сейчас в Москве работает уже 10 экоцентров, в прошлом году их посетили около 330 тысяч человек.

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