ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин назвал сроки принятия закона о неисполнении решений ЕСПЧ

10:01
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Дума готова сделать это в течение недели

Государственная дума на неделе, начавшейся 6 июня, рассмотрит законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В России начали создавать свою альтернативу ЕСПЧ

По словам спикера Думы, ЕСПЧ "стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков". Ряд решений ЕСПЧ прямо противоречит российской Конституции, а также ценностям и традициям нашей страны.

Володин привел в пример требование ЕСПЧ о признании в России однополых браков, выдвинутое в 2021 году. Он указал, что "таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем".

В своем Telegram-канале спикер Госдумы напомнил о поправках в законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ. В частности, выплаты денежных компенсаций по постановлениям Европейского суда, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

В мае партия "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий неисполнение решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 16 марта. При этом для защиты прав граждан России и во избежание вакуума в исполнении решений законопроект предусматривает, что до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.