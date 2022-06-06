Володин назвал сроки принятия закона о неисполнении решений ЕСПЧ

Дума готова сделать это в течение недели

Государственная дума на неделе, начавшейся 6 июня, рассмотрит законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам спикера Думы, ЕСПЧ "стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков". Ряд решений ЕСПЧ прямо противоречит российской Конституции, а также ценностям и традициям нашей страны.

Володин привел в пример требование ЕСПЧ о признании в России однополых браков, выдвинутое в 2021 году. Он указал, что "таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем".

В своем Telegram-канале спикер Госдумы напомнил о поправках в законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ. В частности, выплаты денежных компенсаций по постановлениям Европейского суда, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

В мае партия "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий неисполнение решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 16 марта. При этом для защиты прав граждан России и во избежание вакуума в исполнении решений законопроект предусматривает, что до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

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