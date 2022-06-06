ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФРГ и Австрия предупредили о серьезных последствиях эмбарго на газ из России

10:41
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Предполагается, что ЕС может включить такой пункт в седьмой пакет санкций

Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности объявили идею введения эмбарго на российский газ угрозой для бизнеса и рабочих мест в ФРГ и Австрии.

Макрон высказался по поводу эмбарго на российский газ
Россия предрекла ЕС проблемы с введением газового эмбарго

Согласно совместному заявлению глав ассоциации и федерации Райнера Дульгера и Георга Книлля, введение запрета на поставки российского газа приведет к производственным потерям, остановке производства и дальнейшей деиндустриализации в Германии и Австрии.

Такая мера отрицательно повлияет на занятость и на финансовую способность ФРГ и Австрии выполнять международные обязательства, полагают в ассоциациях.

В целом объединения поддерживают антироссийские санкции, однако отмечают: чтобы оставаться "сильными партнерами в международном сообществе", Берлину и Вене требуется мощная экономика и стабильные рынки труда, сообщает агентство DPA.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что недальновидная политика Европы в сфере энергетики стала одной из причин роста цен на газ. Это ведет, в числе прочего, к продовольственным проблемам. Путин подчеркнул, что Москва к этому непричастна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.