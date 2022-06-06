ФРГ и Австрия предупредили о серьезных последствиях эмбарго на газ из России

Предполагается, что ЕС может включить такой пункт в седьмой пакет санкций

Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности объявили идею введения эмбарго на российский газ угрозой для бизнеса и рабочих мест в ФРГ и Австрии.

Согласно совместному заявлению глав ассоциации и федерации Райнера Дульгера и Георга Книлля, введение запрета на поставки российского газа приведет к производственным потерям, остановке производства и дальнейшей деиндустриализации в Германии и Австрии.

Такая мера отрицательно повлияет на занятость и на финансовую способность ФРГ и Австрии выполнять международные обязательства, полагают в ассоциациях.

В целом объединения поддерживают антироссийские санкции, однако отмечают: чтобы оставаться "сильными партнерами в международном сообществе", Берлину и Вене требуется мощная экономика и стабильные рынки труда, сообщает агентство DPA.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что недальновидная политика Европы в сфере энергетики стала одной из причин роста цен на газ. Это ведет, в числе прочего, к продовольственным проблемам. Путин подчеркнул, что Москва к этому непричастна.

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