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Минобороны показало видео боев на Украине

11:49
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Российская артиллерия нанесла удары по Дарницкому вагоноремонтному заводу

ВКС России уничтожили производственные корпуса завода в Харьковской области, где шёл ремонт украинской бронетехники. В ЛНР освобождённые территории разминируют наши сапёры. Тем временем ВСУ ведут массированные обстрелы населённых пунктов народных республик. В результате атаки на Донецк погиб один человек.

По позициям ВСУ работает тяжелая огнеметная система "Солнцепек". Объемный взрыв и крайне высокая температура способны уничтожать бронетехнику и мощные фортификационные сооружения противника.

С воздуха наступление союзных войск поддерживает авиация. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполняют боевые задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в любое время суток и в любую погоду.

Российская артиллерия нанесла ракетные удары по Дарницкому вагоноремонтному заводу. На предприятии находились поставленные из Восточной Европы танки Т-72 и другая бронетехника.

"В украинской армии постоянно растет число случаев дезертирства и уклонения от службы. Этот 19-летний призывник пытался выехать из страны, спрятавшись в багажнике микроавтобуса среди чемоданов. Попытка оказалась неуспешной, беглеца задержали на границе. Но даже если он и попадет в войска, скорее всего, служить будет недолго", - заявил представитель минобороны Игорь Конашенков.

В освобожденных районах ЛНР российские саперы проводят гуманитарное разминирование. Перед посевной тщательно обследуются сельхозугодья. Участие в разминировании принимают и сводные отряды МЧС России. За минувшие два дня обнаружены более 1100 мин. Вдоль только одной ЛЭП протяженностью шесть километров саперы обезвредили 10 минных полей. Подразделения МЧС также расчищают улицы освобожденных населенных пунктов, подвозят питьевую воду, доставляют гуманитарную помощь и обеспечивают выплату денежных пособий жителям.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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