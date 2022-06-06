Германия отказывается поставлять Киеву танки из-за страха увидеть их в России

Доверия к Зеленскому у Берлина тоже нет

Полный разрыв отношений между Россией и США невозможен. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан. Однако слова всё чаще расходятся с действиями. Коллективный Запад во главе с Вашингтоном уже давно не ведет полноценный диалог с Москвой, считают в нашем МИД. Тем временем, на Украину продолжают поступать партии вооружения. Великобритания готовится направить реактивные системы залпового огня.

Вслед за Соединенными Штатами дары в виде ракетных комплексов для украинской армии теперь поставляет и Великобритания. О запланированной передаче универсальных пусковых установок М270 уже объявлено. Лондон уверяет: это высокоточное оружие с уровнем дальности свыше 80 километров может легко склонить чашу весов на поле боя в пользу Киева. Королевство готово даже отправить на Украину своих специалистов для обучения солдат ВСУ. Правящий в Киеве режим радостно потирает руки.

Впрочем, не все страны коллективного Запада берут пример с Великобритании. Германия по-прежнему не спешит делиться своими танками и оружием. Такое упрямство, очевидно, злит украинских чиновников. Причину, почему Берлин так затягивает процесс милитаризации Киева, кажется, обнаружили журналисты немецкого Spiegel.

"Источники, близкие к правительству, опасаются, что Украина обретёт уверенность, если одержит ряд побед на поле боя и вторгнется на российскую территорию. Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся в России. В Берлине это вызывает беспокойство, есть еще и определённое недоверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Еще и по этой причине, оборонная промышленность Германии не получила разрешения на поставку танков", - пишет издание.

Определённое недоверие к Зеленскому и его свите так или иначе сейчас испытывают многие лидеры Старого света. Аппетиты Киева растут в геометрической прогрессии. Казна Брюсселя при этом стремительно пустеет. Экономическая война Евросоюза против России лишь расколола альянс, сетуют эксперты Bloomberg. Страны попросту устали от санкций - сильно страдают от них сами инициаторы рестрикций, а не Москва.

"Финансовое оружие" — несовершенный инструмент, который может спровоцировать непредвиденные последствия. Рост цен на энергоносители набил карманы Путина и разорил импортеров. По оценкам Bloomberg Economics, доходы России от нефти и газа в этом году составят около 285 миллиардов долларов. Добавьте к этому другие товары, и это более чем компенсирует те 300 миллиардов долларов валютных резервов, которые были заморожены в рамках санкций", - говорится в статье.

Впрочем, исходя из некоторых решений, желание Европы как можно сильнее насолить России пока никуда не пропало. Запланированный визит в Сербию министра иностранных дел Сергея Лаврова отменён. Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолёта главы ведомства. В интервью итальянским журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся не иначе как политическим демаршем Европы.

"Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи. Если вы полагаете, что мы обрываем связь с Европой, то я отвечу: на самом деле это делаете вы. Это делает весь Запад во главе с Соединёнными Штатами", - заявила Захарова.

При этом в Вашингтоне продолжают заверять, что, несмотря на такие своеобразные методы, разрыва двусторонних отношений с Москвой там не хотят. И Евросоюз никто ни к чему не принуждает. Впрочем, работа над седьмым пакетом санкций в Брюсселе уже стартовала.

Александра Сергомасова, ТВ Центр".

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