Два алабая держат в страхе поселок под Санкт-Петербургом

Собаки свободно разгуливают по территории и нападают на людей

В Ленинградской области выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на женщину с ребёнком. У пострадавших тяжёлые раны. Местные жители рассказывают, что собаки держат в страхе весь посёлок. И пытаются привлечь к ответственности их владельцев.

Василиса Андреева показывает на своём теле страшные следы собачьих укусов. На плече отчётливо виден отпечаток огромной челюсти. Руки, ноги - все в пластырях и пятнах фукорцина. На девушке буквально нет живого места.

Все эти ужасные раны остались после нападения двух соседских алабаев. Собаки убежали с участка и свободно разгуливали по улице, когда женщина с двухлетним сыном отправилась на послеобеденную прогулку. Набросились сначала на ребёнка.

"Я взяла его на руки, и одной рукой пыталась отогнать их. Они набрасывались на меня, потом повалили на землю. Я лежала, орала, прикрывала ребёнка собой. В этот момент, честно скажу, подумала, что и уже погибнем", - вспоминает женщина.

Все произошло на общественной территории садоводства. Площадка огорожена, но калитка не закрывается. Ребёнок играл в песочнице, мама сидела рядом на скамейке. И в какой-то момент сюда вошли две огромные собаки, перекрыв собой вход.

Маленький Лёва до сих пор в шоковом состоянии, даже перестал говорить. Его на время увезли к другой бабушке, пока мама восстанавливается. Она тоже все ещё не может отойти от произошедшего. Если бы не закрыла сына так смело собой, неизвестно, чем бы все закончилось. Еще спасла зимняя куртка - надели, потому что в тот день было холодно. И куртка, и штанишки - все в крови.

Мать Василисы до сих пор не может прийти в себя - это она раздевала израненную дочь, она успокаивала внука. Это далеко не первый случай нападения на местных жителей.

"Пожилой сосед, сам после инсульта, больной, какой был страх, что он залез на березу, когда на него пытались напасть вот эти собаки, которые в очередной раз убежали", - говорит мать пострадавшей Елена Грекова.

После случившегося в садовом товариществе разразился скандал, жители теперь уже коллективно требуют от хозяев как-то решить дальнейшую судьбу собак. Но пока они по-прежнему наводят страх на всю округу.

Бороться с безответственными собаководами своими силами люди боятся. Семья Василисы уже выяснила, что хозяин псов - владелец коллекторского агентства. Но оплачивать пострадавшим лечение, услуги пластического хирурга и психолога владельцы псов отказались. Семья написала заявление в полицию.

Цель пострадавших - не столько наказать владельцев алабаев и получить компенсацию, хотя это тоже важно, Василисе и ее сыну предстоит долгое лечение. Они хотят придать своей истории максимальную огласку, возможно, это как-то поможет внести изменения в российское законодательство и усилить ответственность для собаководов за нанесённые их животными увечья.

Анна Морозова, северо-западное бюро "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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