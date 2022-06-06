На площадке клуба "Валдай" обсудили сотрудничество России и Пакистана

В числе вопросов - влияние санкций на российско-пакистанские отношения и совместные проекты

Сотрудничество России и Пакистана в сфере политики, экономики и безопасности. Эти и другие темы обсуждают сегодня в Москве на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". Там проходит экспертный диалог между представителями двух стран. В течение дня запланировано три сессии. В числе вопросов - влияние внешних факторов, в том числе санкций, на российско-пакистанские отношения и совместные проекты.

"Это первая такого рода дискуссия - очень хорошо, что она происходит сейчас, потому что мир находится в крайне сложном положении. Вызовы колоссальные, но это и есть повод для того, чтобы поговорить, обсудить и сообразить, что делать. Мы чрезвычайно ценим то, что и в этот момент мы в состоянии говорить прямо, открыто и честно с нашими коллегами из Пакистана", - заявил Андрей Быстрицкий, председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба.

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