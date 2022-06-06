С коронавирусом в России госпитализированы еще 662 человека

Выявлено 3349 новых случаев

За сутки в России госпитализированы 662 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3349 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 189 человек, из них госпитализированы 102 пациента.

Выздоровели за сутки 3492 человека. Скончались 64 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18355200 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379584 летальных исхода и 17767753 выписанных.

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