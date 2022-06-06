С коронавирусом в России госпитализированы еще 662 человека

Выявлено 3349 новых случаев
За сутки в России госпитализированы 662 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Всего за сутки зафиксировано 3349 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 189 человек, из них госпитализированы 102 пациента.
Выздоровели за сутки 3492 человека. Скончались 64 заболевших.
Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18355200 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379584 летальных исхода и 17767753 выписанных.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"