Запретить русскую классику не получится, отметил Салливан

"Убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского" в любом случае не получится. Такое заявление в понедельник, 6 июня, сделал посол США в России Джон Салливан.

Дипломат заявил, что всегда любил русскую историю и культуру. Салливан признался, что его "по-настоящему расстраивает" разрыв культурных связей между Россией и западными государствами.

По мнению Салливана, улучшение наступит, "наши отношения изменятся, потому что они всегда менялись". Он затруднился назвать конкретные сроки, допустив, что это произойдет "возможно, не при моей жизни". Однако подчеркнул, что "появится возможность более полного примирения, и уж точно более полного сближения наших народов и наших стран".

При этом американский посол заявил ТАСС, что "чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что навязывание Западом так называемой "культуры отмены" перерождается в отмену культуры. Россия с сожалением констатирует, что русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, заявила Захарова, отметив, что "историю-то они уже отменили".

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