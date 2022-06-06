Московский McDonald's возобновил прием сотрудников на работу

Объявления замечены в двух ресторанах

Рестораны сети McDonald's возобновили прием сотрудников на работу.

Объявления со словами: "Ведется прием на работу" появились в ресторанах на Пушкинской площади и в Сокольниках, сообщает "РИА Новости".

Ремонт в заведениях еще не делали – залы все еще в желто-красном цвете. Не исключено, что цветовая гамма в обновленных McDonald's останется той же.

Ранее стало известно, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. В столице первая точка заработает уже 12 июня.

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