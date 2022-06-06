ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия выплатила жителям Донбасса и Украины почти 3,3 млрд рублей

11:26
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Средства выдают в качестве единовременной материальной помощи

Единовременную материальную помощь беженцам из Донбасса и с Украины, а также жителям освобожденных украинских территорий выплатили на общую сумму почти 3,3 млрд рублей. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказал источник в силовых структурах.
Польша отменила пособия украинским беженцам

Выплаты по 10 тысяч рублей получили почти 297 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли в Россию, а также 32 тысячи граждан Украины, сообщает ТАСС.

Средства выплачивают по решению российского правительства беженцам, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Матпомощь получат также жители освобожденных территорий Украины из числа наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеры и работники бюджетной сферы. 

В России вынужденные переселенцы получают денежные выплаты и товары первой необходимости. Их обеспечивают временным жильем, помогают восстановить документы, найти работу, а при необходимости и получить другую профессию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Единовременная выплата жителям Украины
Единовременная выплата жителям Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.