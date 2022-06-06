Россия выплатила жителям Донбасса и Украины почти 3,3 млрд рублей

Средства выдают в качестве единовременной материальной помощи

Единовременную материальную помощь беженцам из Донбасса и с Украины, а также жителям освобожденных украинских территорий выплатили на общую сумму почти 3,3 млрд рублей. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказал источник в силовых структурах.

Выплаты по 10 тысяч рублей получили почти 297 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли в Россию, а также 32 тысячи граждан Украины, сообщает ТАСС.

Средства выплачивают по решению российского правительства беженцам, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Матпомощь получат также жители освобожденных территорий Украины из числа наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеры и работники бюджетной сферы.

В России вынужденные переселенцы получают денежные выплаты и товары первой необходимости. Их обеспечивают временным жильем, помогают восстановить документы, найти работу, а при необходимости и получить другую профессию.

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