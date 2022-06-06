В Британии могут запустить процедуру вотума недоверия Джонсону

Вечеринки подорвали репутацию премьера

Консервативная партия Великобритании анонсировала голосование по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону на вечер 6 июня.

Неофициально за отставку главы британского правительства высказались 67 депутатов. Для запуска процедуры достаточно 54 голосов.

"Голосование будет проведено сегодня с 18.00 до 20.00 (по местному времени – прим. ред.)", - заявил председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди.

Голоса будут подсчитаны сразу после голосования, передает "РИА Новости".

Джонсон потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии из-за скандала после серии вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит. Как пишут местные СМИ, вечеринки прошли во время коронавирусного локдауна, а также накануне похорон принца Филиппа.

Позднее Джонсон принес свои извинения и оплатил штраф, выписанный лондонской полицией.

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