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"Что-то пошло не так": Медведев назвал цель шестого пакета санкций ЕС

11:55
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Судя по последствиям, это не Россия

Целью шестого пакета антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, "судя по всему", является "не Россия, а пожар мировой революции в экономике". Такое мнение в понедельник, 6 июня, высказал заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Европейцев предупредили о тяжёлых последствиях антироссийских санкций

Политик отметил, что из-за нефтяного эмбарго европейцам "придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества", причем им грозит дефицит топлива.

Санкции против Национального расчетного депозитария России, введенные, по мнению Медведева, ради того, чтобы громко вскрикнуть: "Цель достигнута, в России дефолт", успехом также не увенчаются. Добиться дефолта России не удастся, однако по инвестиционной сфере в мире будет нанесен сокрушительный удар. В итоге никто ничего не получит – ни у нас, ни за рубежом, отметил замглавы Совбеза.

Отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT также ни к чему не привела: банки продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме.

Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС "на фоне нелепых антироссийских страшилок", что-то пошло не так, отметил Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности предупредили, что введение запрета на поставки российского газа приведет к производственным потерям, остановке производства и дальнейшей деиндустриализации в Германии и Австрии. Такая мера отрицательно повлияет на занятость и на финансовую способность ФРГ и Австрии выполнять международные обязательства, полагают в ассоциациях.

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