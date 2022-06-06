Москалькова рассказала Путину о судьбе украинских беженцев

Многие их них получили статус временного убежища, что дает им право работать

Сегодня в Кремле Владимир Путин провёл встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Она представила президенту ежегодный доклад. Эти кадры мы получили только что.

По словам Москальковой, в условиях пандемии и жестких санкций удалось найти новые инструменты помощи людям. Была создана группа быстрого рассмотрения и интернет-приёмная. Всего в прошлом году получено около 60 тысяч обращений. Все они были рассмотрены. Сейчас особое внимание уделяют обеспечению прав беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Идёт работа по возвращению пленных. С начала спецоперации многие гражданские лица оказались в заложниках. В результате диалога удалось вернуть 45 дальнобойщиков, 36 моряков, членов экипажей четырёх кораблей, а также сотрудников "Росатома".

"Мы также работаем с эвакуированными в пунктах временного размещения. Как и все наши уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, ежедневно выходим к этим людям, чтобы понять, чем можно помочь. А помочь нужно многим. Эвакуированные почему-то не любят себя называть беженцами, получают, как правило, статус временного убежища, а не беженцев. Это дает им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с этими людьми", - заявила Москалькова.

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