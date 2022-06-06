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Собянин утвердил проект путепровода через пути МЦД-2 на севере Москвы

11:53
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Новые транспортные связи улучшат доступность районов

Столичные районы Аэропорт, Коптево и Тимирязевский соединят новые транспортные развязки. Об этом сегодня сообщил в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Так, автомобильный путепровод свяжет улицы Приорова и 8-го Марта. Благодаря пешеходному переходу жители смогут быстро добраться от Тимирязевского парка до МЦД. Появятся и новые дорожные участки с современными остановками общественного транспорта.

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