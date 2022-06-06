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Российские военные сбили самолет МиГ-29 в ДНР

11:58
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Уничтожены производственные корпуса ремонтного завода

Военно-космические силы (ВКС) России уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялись восстановление и ремонт бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Объект располагался на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области.

Кроме того, за сутки российские военные поразили четыре пункта управления украинских войск, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.

В районе Славянска (ДНР) российские средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29.

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