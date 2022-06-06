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Мишустин дал поручения по запуску промышленной ипотеки

12:41
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Кредиты будут выдавать по ставке до 5% годовых

В России будет проработан вопрос запуска промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Соответствующее поручение дал глава федерального правительства Михаил Мишустин.
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Поручение дано министерствам финансов, промышленности и торговли, экономического развития. Участие в выполнении поручения также будут принимать руководители субъектов Российской Федерации.

О результатах выполнения поручения предписывается доложить в правительство до 9 июня.

Рассмотреть возможность реализации механизма промышленной ипотеки Минпромторгу поручал президент России Владимир Путин, сообщается на официальном сайте кабмина.

В мае стало известно, что правительство направило дополнительно почти 50 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ — "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека". Средства, выделенные из резервного фонда правительства, помогут улучшить жилищные условия не менее чем 82 тысячам человек.

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