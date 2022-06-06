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Украина допустила отказ от импортного газа за десять лет

12:42
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Заменить его предлагается собственным сырьем и биогазом

Украина может отказаться от импорта природного газа в течение десяти лет. Такое мнение в понедельник, 6 июня, высказал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Представитель украинской компании заявил, что у страны есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа.

Что касается биологического топлива, Украина потенциально может производить до 8 млрд куб. м биогаза в год, отметил Макогон. Это очень амбициозная цель на следующие десять лет, однако хотя бы 0,5 млрд куб. м биогаза уже через два года "вполне реально".

Глава "Оператора ГТС Украины" напомнил про опыт Дании, где до 27% газа в сетях составляет биометан, а скандинавское государство готово полностью перейти на зеленую экономику в 2030-2035 годах, цитирует Макогона ТАСС.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключать вероятность введения эмбарго со стороны Евросоюза на поставки газа из России. При этом "Франция находится в особенном положении, так как она меньше остальных зависит от российского газа", тогда как другие европейские государства очень зависимы от российского газа, отметил Макрон.

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