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Вильфанд сообщил, когда можно открывать купальный сезон в Москве

12:30
  • понедельник
  • 06 июня 2022

В четверг ожидается 28 градусов тепла

Москвичи смогут открыть купальный сезон с середины текущей недели – 9-10 июня.

Об этом "РИА Новости" сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вода в Москве-реке прогреется до 20 градусов.

Синоптик объяснил, что вода в черте города может быть теплее за счет стоков. Они очищенные, но тем не менее их температура выше естественных значений.

По словам Вильфанда, в четверг, 9 июня, температура воздуха повысится до 27-28 градусов тепла. Температурный фон будет соответствовать показателям середины июля.

В свою очередь, купальный сезон на Черноморском побережье может будет начать лишь через неделю. С понедельника на юге России прогнозируются дожди, что приведет к понижению температуры воды.

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