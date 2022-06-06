Она пройдет с 7 по 10 июля

Сергей Собянин поддержал проведение третьей "Российской креативной недели". На эти цели правительство Москвы выделило 60 млн рублей.

В этом году "Российская креативная неделя" пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького.

"Российская креативная неделя" проводится в Москве начиная с 2020 года и является крупнейшим федеральным событием в сфере креативных индустрий. В прошлом году столичный шатер посетили 3 тысячи человек. Там прошло порядка 40 мероприятий, на которых выступили около 100 лидеров и специалистов креативной индустрии.

К креативным индустриям относят такие направления экономики, как арт-индустрия, фотография, реклама, ювелирное дело, исполнительское искусство, полиграфия, издательская деятельность, кино, теле- и радиовещание, информационные технологии, разработка программного обеспечения и видеоигр, производство музыкальных инструментов, архитектура и проектирование, охрана культурного наследия, музейное, библиотечное и архивное дело, дизайн, творческое образование и другое.

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