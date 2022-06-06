Вучич: визит Лаврова в Сербию откладывается

Самолет министра не пропустили три страны

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко проинформировал главу государства Александра Вучича о переносе визита главы МИД Сергея Лаврова.

"Боцан-Харченко сообщил мне о причинах, которые воспрепятствовали приезду министра Лаврова в Белград и принес документы, которые это подтверждают", - передает слова Вучича "РИА Новости".

Ранее стало известно Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолет Сергея Лаврова в Сербию, где он планировал встретиться с президентом Александром Вучичем, своим сербским коллегой и главой парламента.

Новый маршрут для российского министра пытается организовать лично президент Сербии Александр Вучич, рассказала премьер страны Ана Брнабич.

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