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Вучич: визит Лаврова в Сербию откладывается

12:49
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Самолет министра не пропустили три страны

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко проинформировал главу государства Александра Вучича о переносе визита главы МИД Сергея Лаврова.
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"Боцан-Харченко сообщил мне о причинах, которые воспрепятствовали приезду министра Лаврова в Белград и принес документы, которые это подтверждают", - передает слова Вучича "РИА Новости".

Ранее стало известно Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолет Сергея Лаврова в Сербию, где он планировал встретиться с президентом Александром Вучичем, своим сербским коллегой и главой парламента.

Новый маршрут для российского министра пытается организовать лично президент Сербии Александр Вучич, рассказала премьер страны Ана Брнабич.

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