ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал укрепление экономического суверенитета России

13:01
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Президент напомнил об ошибках Запада и нелегитимных санкциях

Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 июня, направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума.
Европейцев предупредили о тяжёлых последствиях антироссийских санкций

Многолетние ошибки Запада в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, разрушению привычных логистических и производственных цепочек, резкому росту бедности и дефициту продовольствия, говорится в телеграмме. Однако Путин отметил, что вместе с вызовами открываются и перспективы.

Глава государства выразил убежденность в том, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета. Это предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы.

Президент подчеркнул, что национальная экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно справляется с санкциями, однако ситуация непростая. Он отметил, что происходящее требует от экономического блока правительства особого внимания и особых усилий, однако в целом эти усилия дают положительный эффект.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.