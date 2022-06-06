Путин пообещал укрепление экономического суверенитета России

Президент напомнил об ошибках Запада и нелегитимных санкциях

Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 июня, направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума.

Многолетние ошибки Запада в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, разрушению привычных логистических и производственных цепочек, резкому росту бедности и дефициту продовольствия, говорится в телеграмме. Однако Путин отметил, что вместе с вызовами открываются и перспективы.

Глава государства выразил убежденность в том, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета. Это предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы.

Президент подчеркнул, что национальная экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно справляется с санкциями, однако ситуация непростая. Он отметил, что происходящее требует от экономического блока правительства особого внимания и особых усилий, однако в целом эти усилия дают положительный эффект.

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