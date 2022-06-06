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Опрос показал, как россияне относятся к отмене русской культуры

13:23
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Три четверти опрошенных полагают, что отвечать на действия Запада не нужно

Каждый второй россиянин, принявший участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обеспокоен попытками западных стран изъять российскую культуру из публичного пространства (53%).
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Не тревожатся по поводу отмены культуры за рубежом 43% респондентов, четверть сложившаяся ситуация не беспокоит вообще (25%).

Треть участников опроса полагают, что культурные санкции на российскую культуру не повлияют — "ничего не изменится" (33%), а 23% считают, что такая ситуация пойдет лишь на пользу отечественной культуре.

В то, что в той или иной степени политика Запада нанесет вред российской культуре, верят 37%.

При этом 73% респондентов считают, что вводить зеркальные меры в ответ Западу и отменять западную культуру в нашей стране не нужно, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что его "по-настоящему расстраивает" разрыв культурных связей между Россией и западными государствами. Дипломат также выразил мнение, что полностью "убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского" в любом случае не получится.

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