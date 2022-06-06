Собянин посетил строящийся комбинат модульного домостроения в ТиНАО

Каждый модуль - это отдельная квартира

Каждый день по 100 тысяч квадратных метров готового жилья! Экспериментальный цех в новой Москве производит целые квартиры. Строящийся сейчас комбинат будет выпускать блоки еще крупнее и в большем количестве. Новое производство посетил мэр Сергей Собянин.

Так дома в Москве ещё никто не строил. Концерн "МонАрх" при поддержке правительства Москвы развернул уникальный завод по производству так называемого модульного домостроения. Под крышей одного предприятия полностью собираются целые квартиры. Затем эти кубики отвозятся на стройплощадку, где из них как из конструктора возводится полноценный высотный дом.

Многоквартирный дом, построенный на заводе: в стенах этого предприятия получается сразу готовое жилье. Здесь производится все - от замеса бетона и до чистовой отделки. Таким образом, трёхкомнатную квартиру удаётся сделать меньше чем за час. А многоэтажный дом построить всего за месяц.

Производство максимально роботизировано. Каждая мелочь на всех этапах отрабатывается до автоматизма, поэтому человеческий фактор практически исключён. Это позволяет делать модули без потери заводского качества, которого в обычных условиях достичь намного сложнее. Время строительства сокращается в десятки раз.

"Каждый день вот с этого завода должно уходить 5 модулей. Это 100000 кв. м. погонных готового жилья. Пять модулей. На большом заводе, который вы видели в активной стадии проектирования и строительства, там будет20 модулей – это 550 совместно с этим – 450+100 – 550 тыс. кв. м. жилья вот с этих 24 гектаров будет сниматься, и строиться", - рассказал заместитель генерального директор концерна "МонАрх" Александр Мещериков.

Это производство будет напоминать автомобильный сборочный конвейер, когда детали одна за другой движутся по заводу и постепенно собираются в единое целое. Таким образом, на выходе получается полноценная квартира до ста квадратных метров.

"Ещё недавно в Москве использовались постсоветские блоки индустриального домостроения, панели, которые морально и физически устарели. Сегодня в городе запрещено строить такие дома. Все домостроительные комбинаты модернизированы, и в городе строится либо монолитное, либо жильё из современных трехслойных панелей, энергоэффективных, дающих возможность различного расположения и квартир и общественных пространств на первых этажах", - рассказал Сергей Собянин.

Землю для строительства комбината - почти 25 гектаров - в рамках инвестпроекта безвозмездно предоставило правительство Москвы. В ответ концерн вложил в реализацию больше 17 миллиардов рублей. Таким образом, в Троицком и Новомосковском административных округах будет создано две с половиной тысячи новых рабочих мест.

"Модули делают в мире и в Польше, и в Германии, и во Франции, и в Сингапуре. Максимальный их размер - 8 метров на 2,5. Мы порядка 20 метров рискнули сделать. 100 кв. м. – 6,5 на 15. Всё получается, проблем не будет. Впервые в Москве строится завод, которого в мире нет ни по технологии, ни по объёму", - сообщил директор концерта "МонАрх" Сергей Амбарцумян.

Сейчас функционирует экспериментальный цех, где инженеры отрабатывают технологию, исправляют ошибки и доводят каждый этап производства до автоматизма. В рамках второй очереди появится уже основной завод, который и станет конвейерной линией по изготовлению многоэтажных домов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"