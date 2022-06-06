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В столице открылся лекторий проекта "Здоровая Москва"

15:01
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Посетителей ждут встречи с врачами, учеными и психологами

В столице заработал лекторий проекта "Здоровая Москва". Для посетителей подготовили цикл из 10 открытых встреч-дискуссий с участием врачей, ученых и психологов. Известные телеведущие и актеры по выходным будут беседовать о полезных привычках и здоровье, дадут советы для долгой и активной жизни.

Вход везде бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте.

Первая такая лекция уже прошла накануне в Парке Горького, в летнем кинотеатре "Музеон". Вместе со специалистами москвичи обсудили, как распознать первые тревожные сигналы от организма и когда стоит обращаться к врачу.

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Лекторий проекта "Здоровая Москва"
Лекторий проекта "Здоровая Москва"
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