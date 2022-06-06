Как выглядит набережная Марка Шагала после реконструкции

Еще недавно на этом месте была промзона

В Москве обновляют набережные. Сейчас работы идут на Симоновской и Крутицкой, на очереди - Шелепихинская и Карамышевская. А вот в Даниловском районе жители уже могут прогуляться по набережной Марка Шагала.

Обновлённая, украшенная нарциссами и тюльпанами набережная Марка Шагала становится новым местом притяжения москвичей. Пока среди отдыхающих все больше жители Даниловского района. Однако архитекторы уверены: современные решения и обилие зелени, которой порой так не хватает в городе, смогут привлечь еще больше посетителей.

"Это почти 900 метров набережной Москвы-реки, которые сделаны были в прошлом году, открыты. Это современное благоустроенное пространство вдоль Москвы-реки. Здесь создана территория для отдыха жителей комплекса "Зиларт" и для жителей Москвы. Спортивные площадки, беговые дорожки - почти, 1,5 километра беговых дорожек", - заявил Максим Кандыбайло, начальник Управления стратегических проектов Москомархитектуры.

Ещё недавно на этом месте находилась полузаброшенная промзона ЗИЛ, к реке было не подойти. Теперь - особая территория с умным ландшафтом. Дизайнеры постарались создать комфортную природную среду таким образом, чтобы искусственные холмы защищали посетителей от холодного ветра с реки. А при проектировании входных групп учли расположение жилой застройки и улично-дорожной сети. Для детей обустроили две площадки, где есть веревочные аттракционы и качели. Органичным продолжением ландшафта стали и три павильона. В ближайшее время в них заработают летние кафе и пункты велопроката. Всего на набережной высадили более 1,5 тысячи деревьев и кустарников. Причем выбирали их с учетом рельефа, почвы и уровня грунтовых вод. Главной задачей было сделать зону привлекательной не только летом, но и зимой. Благоустройство стало продолжением масштабной городской программы.

"Это большая целая городская программа, которая идет больше уже 6 лет. На сегодняшний день благоустроено порядка 80 километров набережных. В планах в ближайшие годы благоустроить еще порядка 120 километров набережных", - сказал Кандыбайло.

Совсем скоро москвичи смогут оценить преобразившиеся Симоновскую и Крутицкую набережные, где сейчас ведутся активные работы. На очереди - благоустройство Шелепихинской, Карамышевской и набережной в Филёвском парке. В Даниловском районе тоже не все закончено, прогулочные маршруты для променада протянутся ещё дальше, а вдоль появятся новые территории отдыха с садами и фонтанами.

Анна Пешехонова, Станислав Ильин. "ТВ Центр".

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