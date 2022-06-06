ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Велоинспекторы ЦОДД начали патрулировать центр Москвы

15:03
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Пока экипажа три, но скоро их количество увеличится до семи

Велоинспекторы ЦОДД вновь приступили к дежурству на улицах Москвы. 6 июня 3 экипажа начали патрулирование в пределах Третьего Транспортного кольца. Уже скоро их количество увеличится до 7 и они смогут объезжать еще больше районов столицы.

Инспекторы готовы оказать помощь и автомобилистам, и пешеходам. У сотрудников есть аптечка, вода, ремонтный комплект и даже огнетушитель. А еще они следят за состоянием дорог, светофоров и парковок. И готовы первыми приехать на место ДТП.

"Наш велопатруль работает под надзором ситуационного центра, который в режиме онлайн отслеживает перемещения велосипедистов. И если, например, на прилегающей или близлежащей улице ситуационный центр видит какое-то мелкое ДТП, то он сможет направить туда велопатруль, который поможет оформить европротокол и освободить проезжую часть", - говорит заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Велопатруль
Велопатруль
Велопатруль
Велопатруль
Начало работы инспекторов велопатруля ЦОДД
Начало работы инспекторов велопатруля ЦОДД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.