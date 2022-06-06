Велоинспекторы ЦОДД начали патрулировать центр Москвы

Пока экипажа три, но скоро их количество увеличится до семи

Велоинспекторы ЦОДД вновь приступили к дежурству на улицах Москвы. 6 июня 3 экипажа начали патрулирование в пределах Третьего Транспортного кольца. Уже скоро их количество увеличится до 7 и они смогут объезжать еще больше районов столицы.

Инспекторы готовы оказать помощь и автомобилистам, и пешеходам. У сотрудников есть аптечка, вода, ремонтный комплект и даже огнетушитель. А еще они следят за состоянием дорог, светофоров и парковок. И готовы первыми приехать на место ДТП.

"Наш велопатруль работает под надзором ситуационного центра, который в режиме онлайн отслеживает перемещения велосипедистов. И если, например, на прилегающей или близлежащей улице ситуационный центр видит какое-то мелкое ДТП, то он сможет направить туда велопатруль, который поможет оформить европротокол и освободить проезжую часть", - говорит заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов.

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