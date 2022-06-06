Книжный парад в центре Москвы: гид по ярмарке "Красная площадь"

Посетителей ждут тысячи изданий и сотни имен

Книжный парад на Красной площади. В центре Москве проходит главное событие для любителей литературы. Тысячи изданий и сотни имён, солидные фолианты и демократичные карманные экземпляры, жанры - от вечной классики до фантастики. Есть, что почитать каждому, будь то невзыскательный читатель или утончённый интеллектуал.

С сумками, рюкзаками и чемоданами. На фестиваль "Красная площадь" книголюбы приходят подготовленными. Иначе как унести всё, что хочется прочитать?

За свежий взгляд и новые произведения на фестивале можно не переживать. Более ста тысяч книг! К тому же прекрасная возможность поговорить с любимым автором лично.

"Это современно, это ярко. Это подталкивает к тому, чтобы писать больше, писать лучше", - заявил писатель Сергей Лукьяненко.

"Это главная площадь страны. Значит, в нашей стране к книгам относятся как к самому главному в своей жизни", - прокомментировала писатель Дарья Донцова.

"Очень много выступал перед читателями. И выступаю. Но каждый раз есть определённое волнение, потому что писателю, как артисту, тоже нужно держать аудиторию", - говорит писатель Павел Басинский.

Писатели прекрасно держат аудиторию. На встречах с читателями открыто и искренне отвечают на любые вопросы. Что же до опасений - мол, бумага дорожает, переводить и издавать некого, - авторы просят не беспокоиться.

"Я думаю, будут меньше издавать то, что не читают. Сейчас появилась возможность помогать начинающим писателям и старикам, которые заканчивают свой путь", - заявил писатель Юрий Поляков.

Издатели говорят еще более оптимистичные вещи. Оказывается, круг читателей за последнее время резко помолодел.

"Долгое время нам говорили, что молодежь не читает. А мы сегодня видим, что молодежь - это самый активный читатель и покупатель", - сообщил издатель, прездиент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

Молодежь не только активно читает, но и издаётся. Знакомьтесь: юная звезда фестиваля - Лия Стеффи - автор цикла фантастических романов. Её книги обожают и фанаты-читатели, и издатели, предрекающие автору большое будущее.

- Говорят, что вы новое слово в литературе. И что скоро вас будут экранизировать даже. Это правда?

- Это пока что большая тайна, которую я не разглашаю, поэтому ничего не могу сказать. Может быть, я не пишу мировые шедевры, но они заставляет людей читать дальше. И это круто!

Достойный ответ - от успешного автора. На фестивале открытия - на каждом шагу. Организаторы гордятся и масштабом - полтысячи ярких событий, от мастер-классов до концертов выдающихся мастеров. И своим неуклонным движением вперёд.

"У нас отдельный лекторий появился. Научный лекторий, который собирает все события по этому поводу. Мы делаем программу с лучшими издательствами, а также с нашим партнёром - обществом "Знание", - рассказал Андрей Гельмиза, директор книжного фестиваля "Красная площадь".

"Организовали лекторий. И видим, какой популярностью он пользуется. И для нас это возврат в самый фундаментальный способ просвещения", - заявил Максим Древаль, генеральный директор российского общества "Знание".

Наука и фантастика, мемуары и энциклопедии, детские игры и классическая музыка. Все притягивает и впечатляет. Потому так сильно и ждут фестиваль "Красная площадь".

Ольга Стрельцова, Александр Ивановский, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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