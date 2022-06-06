Москвичи прочитали стихи по случаю дня рождения Пушкина

Сегодня отмечается 223 года со дня рождения поэта

В Москве сегодня - в Пушкинский день - завершается книжный фестиваль "Красная площадь". До самого вечера на главной площади страны будут звучать бессмертные произведения великого поэта.

Впрочем, отмечают день рождения Александра Сергеевича не только там. Москвичи приносят цветы к подножию памятника классика и по традиции читают там его стихи, любимые и знакомые с детства. Причём не только на русском, Пушкин переведён почти на все языки мира.

Актёрского мастерства от чтецов никто не ждёт: вдохновения и искренности вполне достаточно. Пушкин, родившийся 223 года назад, по-прежнему очень современен, понятен и созвучен каждому.

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