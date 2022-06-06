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Путин и Лукашенко могут обсудить вопрос передачи Сапеги

13:29
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Об этом сообщили в Кремле

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить экстрадицию россиянки Софии Сапеги.
"Жалко девчонку": Лукашенко готов передать России Софию Сапегу

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 3 июня Лукашенко сообщил, что готов передать России Сапегу Москве.

"Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе", - сказал спикер Кремля журналистам.

Гражданку России Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Гродненский областной суд 6 мая приговорил ее к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в возбуждении социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации.

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