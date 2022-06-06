Путин и Лукашенко могут обсудить вопрос передачи Сапеги

Об этом сообщили в Кремле

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить экстрадицию россиянки Софии Сапеги.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 3 июня Лукашенко сообщил, что готов передать России Сапегу Москве.

"Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе", - сказал спикер Кремля журналистам.

Гражданку России Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Гродненский областной суд 6 мая приговорил ее к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в возбуждении социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"