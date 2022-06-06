Кремль оценил последствия закрытия неба для самолета Лаврова

Работе дипломатии это не воспрепятствует

Закрытие неба рядом стран для самолета главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на пути в Сербию не может оказать существенных помех работе дипломатов. С таким заявлением в понедельник, 6 июня, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля охарактеризовал действия властей ряда государств как враждебные по отношению к нашей стране и к представителям России высокого уровня, которые "не могут доставить определенные проблемы".

Закрытие неба для самолета Лаврова может привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время. Однако каким-то существенным образом помешать продолжению контактов России с дружественными странами, такими как Сербия, эти враждебные действия не смогут, цитирует Пескова РИА Новости.

6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров планировал начать визит в Белград, однако поездка оказалась под вопросом. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолет Сергея Лаврова в Сербию. Официальные причины власти этих трех государств до сих пор не назвали.

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