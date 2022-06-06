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Песков напомнил об отсутствии угрозы со стороны России для Финляндии и Швеции

14:03
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Об этом неоднократно говорил российский лидер

Россия не представляла и не представляет угрозы для Финляндии и Швеции. С таким заявлением в понедельник, 6 июня, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава полиции безопасности Финляндии заявил об отсутствии давления России

По словам представителя Кремля, глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял: ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, ровно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угроз для России. Тем не менее, подчеркнул Путин, присоединение Финляндии и Швеции к альянсу вызовет ответную реакцию России в случае расширения военной инфраструктуры.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, заверила, что Российская Федерация сумеет обеспечить свою безопасность, несмотря на появление НАТО на территории Финляндии и Швеции.

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