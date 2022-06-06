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Кости и 11 бахил: посольство Франции в Москве получило странную посылку

14:04
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Отправителем значится покойный продюсер

Подозрительная посылка пришла из Крыма в посольство Франции в Москве.

Внутри находились кости, свертки с неизвестным содержимым, 11 бахил и письмо на французском языке.

"Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P. S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения ещё будут на месте", - указано в записке.

В качестве отправителя был указан умерший еще в 2006 году итальянский продюсер Пьер Нотарианни, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сотрудники посольства вызвали полицию. Начата проверка, назначена экспертиза.

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