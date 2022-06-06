"Оптимизм разделяем": Песков оценил ход спецоперации

За деталями Кремль предложил обращаться в Минобороны

В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление первого заместителя главы думского комитета про международным делам Вячеслава Никонова о том, что в спецоперации "все идет весьма удачно" для российских военных.

Песков заявил, что "оптимизм мы, безусловно, разделяем". Однако комментировать подробности он отказался, заявив, что это прерогатива Министерства обороны, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что каждый день ведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса добавляет новый опыт. При этом представитель Кремля переадресовал вопросы тактики и стратегии в Министерство обороны России. Вероятность "ускорения" спецоперации Песков также отказался комментировать, подчеркнув, что такие вопросы — прерогатива Минобороны.

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