ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Оптимизм разделяем": Песков оценил ход спецоперации

14:24
  • понедельник
  • 06 июня 2022

За деталями Кремль предложил обращаться в Минобороны

В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Минобороны рассказало о новых героях спецоперации

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление первого заместителя главы думского комитета про международным делам Вячеслава Никонова о том, что в спецоперации "все идет весьма удачно" для российских военных.

Песков заявил, что "оптимизм мы, безусловно, разделяем". Однако комментировать подробности он отказался, заявив, что это прерогатива Министерства обороны, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что каждый день ведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса добавляет новый опыт. При этом представитель Кремля переадресовал вопросы тактики и стратегии в Министерство обороны России. Вероятность "ускорения" спецоперации Песков также отказался комментировать, подчеркнув, что такие вопросы — прерогатива Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.