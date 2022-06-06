Лавров нашел выход из ситуации с самолетом

Ранее министра не пустили в Белград

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Сербии Николу Селаковича в Москву.

Он выразил надежду, что страны ЕС не помешают этому. "Надеюсь, что самолет, на котором он будет лететь, рейсовый или специальный, не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего в общем-то все приличия Брюсселя и его клиентов", - заявил он в ходе пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолет Сергея Лаврова в Сербию, где он планировал встретиться с президентом Александром Вучичем, своим сербским коллегой и главой парламента.

Новый маршрут для российского министра пытается организовать лично Вучич, однако визит решили перенести.

В Кремле оценили действия властей ряда государств как враждебные по отношению к нашей стране и к представителям России высокого уровня.

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