ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров нашел выход из ситуации с самолетом

14:42
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Ранее министра не пустили в Белград

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Сербии Николу Селаковича в Москву.
Кремль оценил последствия закрытия неба для самолета Лаврова

Он выразил надежду, что страны ЕС не помешают этому. "Надеюсь, что самолет, на котором он будет лететь, рейсовый или специальный, не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего в общем-то все приличия Брюсселя и его клиентов", - заявил он в ходе пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолет Сергея Лаврова в Сербию, где он планировал встретиться с президентом Александром Вучичем, своим сербским коллегой и главой парламента.

Новый маршрут для российского министра пытается организовать лично Вучич, однако визит решили перенести.

В Кремле оценили действия властей ряда государств как враждебные по отношению к нашей стране и к представителям России высокого уровня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.