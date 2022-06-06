Глава РАН предупредил о риске оттока ученых из России

Для борьбы с утратой научных кадров необходимо создать им условия в стране

В России необходимо создать условия для работы ученых, чтобы противостоять их отъезду за границу. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Глава РАН объявил, что "коллективный Запад ведет себя довольно активно, и этому надо будет противостоять". Поскольку "ученого тянет туда, где он может интересно делать свою работу", нужно создать в России такие условия, чтобы научным работникам "здесь было бы комфортнее и интереснее работать".

В частности, актуальный вопрос в настоящее время — сохранение кадрового потенциала Российской академии наук, подчеркнул Сергеев. По его словам, если не предпринять меры, "будут потери, и очень сильные", сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минцифры оценили предложение законодательно запретить выезд за границу специалистам в сфере информационных технологий. В ведомстве предупредили, что принятие подобных мер привело бы к увеличению оттока специалистов и деструктивно сказалось бы на отрасли в целом.

Для борьбы с массовым отъездом таких специалистов за рубеж в России ввели комплекс мер. В частности, IT-работникам предоставляют льготную ипотеку и отсрочку от службы в армии.

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